reWorker нарастил объем фулфилмента на 14% после перехода на склад ПЭК: 3PL

Фулфилмент-оператор reWorker перевел обслуживание клиентов на складскую площадку ПЭК: 3PL в подмосковном Томилино. Категории компаний: профессиональная и уходовая косметика, одежда и текстиль, книги, товары для детей.

«Перед тем, как осуществить перенос клиентов на новый склад, мы проанализировали процессы обработки, сортировки, хранения и отгрузки товарных категорий на бывшем складе reWorker, площадью 5 тыс. кв м. Затем смоделировали их обработку и только после этого — перенаправили продукцию на наш склад. Наш склад имеет большую суммарную площадь и высоту, там также применяются системы хранения в виде фронтальных стеллажей и многоэтажного мезонина. Весь объем, занимавший у reWorker всю площадь склада, в итоге уместился во вдвое меньшую площадь. Запас мощности на нашем складе позволил избежать снижения качества и замедления операций», — сказал Иван Масалов, директор ПЭК: 3PL.

При этом клиенты продолжают обмениваться данными на IT-платформе reWorker, интегрированной с сервисом ПЭК: 3PL и ведущими курьерскими службами страны.

Первым на площадку ПЭК: 3PL перешел один из крупнейших клиентов reWorker в сегменте профессиональной и уходовой косметики, товары которого требовалось поштучно обрабатывать, проверяя их качество, а затем — упаковывать и маркировать. Обязательным условием стало гибкое планирование объемов, которые варьировались в зависимости от сезона и дня недели.

«Пилотный проект показал сопоставимую с обработкой на собственном складе reWorker эффективность, поэтому мы приняли решение масштабироваться на площадке ПЭК: 3PL», — сказал Дмитрий Новиков, совладелец фулфилмент-оператора.

Он сообщил: спрос на фулфилмент-операции со стороны селлеров и маркетплейсов уже более пяти лет прирастает на 5-15% ежегодно. При этом развитие, в том числе и reWorker, тормозит острая нехватка складов — в условиях околонулевой вакансии и резкого роста арендных ставок операторы не могут оперативно привлекать для работы новые площади, что очень важно для клиентов с резкими всплесками и падениями грузопотоков.

«Например, высокий сезон в сегменте fashion наступает каждый раз при смене времени года, в категории косметики и парфюмерии — дважды в год. В эти периоды ежедневное количество заказов у компаний увеличивается до 50 раз. Поэтому важно, чтобы бизнес мог регулярно задействовать дополнительные площади в высокий сезон. Кроме того, многие крупные ритейлеры отдают предпочтение комплексному аутсорсингу, включающего операции для офлайн и онлайн-площадок, который мы и получили благодаря переходу на склады ПЭК: 3PL», — сказал Дмитрий Новиков.

По его словам, слияние ресурсов позволило reWorker ускорить развитие новых клиентов из сегментов традиционной и офлайн-розницы. В результате за январь-февраль объем заказов фулфилмент-оператора вырос на 14% год к году.

Кроме того, благодаря объединению ресурсов на одной площадке компании смогли сократить затраты по обработке продукции на 5-7%, в зависимости от категории, отметил Иван Масалов.

Чтобы ускорить и упростить обмен данными о заказах с селлерами, интернет-магазинами, маркетплейсами и курьерскими службами, в этом году ПЭК: 3PL и reWorker планируют объединить ИТ-решение для совместного проекта.