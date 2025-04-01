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Для школьников и студентов Волгоградской области организовали онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС открыли запись на первичный онлайн-отбор абитуриентов на 2025-2026 учебный год. Онлайн-встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ абитуриентами из Волгоградской области и других регионов Юга пройдут на цифровой платформе «МТС Линк» 23-25 апреля 2025 г. Лучшие по мнению преподавателей волгоградцы будут рекомендованы для следующих очных этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Участие в отборочном туре на актерский факультет института смогут принять школьники общеобразовательных школ и студенты СУЗов Волгоградской области, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Участие в онлайн-отборе – бесплатное, обязательна предварительная регистрация по ссылке. Перед отбором организаторы пришлют участникам индивидуальное время и приглашение на консультацию.

Для участия в отборочном туре абитуриенту нужно подготовить чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. При необходимости педагоги проверят музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриента. Поэтому поступающим лучше заранее выбрать песню и танец для исполнения. На выступление каждого участника будет отведено до 10 минут. Оценивать работы будут старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева и преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексей Калинин.

«На протяжении нескольких лет совместный проект МТС и ГИТИС помогает молодым талантам из разных регионов страны, в том числе и Волгоградской области, попробовать свои силы в театральной сфере. У волгоградских абитуриентов есть возможность в онлайн-формате пообщаться с педагогом ГИТИСа, показать свои умения и получить обратную связь, не выезжая за пределы региона. И лучшие кандидаты, прошедшие онлайн-испытание, могут быть рекомендованы на следующие этапы поступления в крупнейший театральный вуз Европы», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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