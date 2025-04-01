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Древние курганы и петроглифы попали в цифровую зону «МегаФона»

Около 450 жителей села Кулада в сети «МегаФона» могут пользоваться качественной голосовой связью и интернетом на максимальной скорости 50 Мбит/с. Это стало возможно благодаря совместной работе оператора и министерства цифрового развития и связи Республики Алтай. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Кулада и его окрестности – места туристические, в полутора километрах находится Башадарский комплекс. Путешественники направляются сюда, чтобы увидеть древние курганы, которые на протяжении нескольких тысяч лет хранили саркофаги воинов, украшения, предметы быта и вооружение. Находки из Башадарского комплекса экспонируются в Эрмитаже.

«МегаФон» установил в населенном пункте базовую станцию по действующей в регионе федеральной программе «Скидка за спектр». Уверенный LTE-сигнал покрыл не только Куладу, но и близлежащую местность, где расположены памятники археологии.

Связь третьего и четвертого поколения позволяет местным жителям обращаться за услугами на государственные порталы, поддерживать общение через мессенджеры, скачивать файлы, пользоваться мобильным банкингом. Туристы, большую часть из которых составляют автопутешественники, могут использовать сервисы навигации, бронировать номер в гостинице или загородный дом, делиться в социальных сетях фотографиями алтайских гор, смотреть фильмы и слушать музыку в таком же качестве, что и абоненты в большом городе.

«Максимальная скорость мобильного интернета в Куладе достигает 50 Мбит/с, что достаточно для использования современных цифровых сервисов. Ускорить подключение села к интернету удалось за счет партнерства сотовых операторов и регионального министерства цифрового развития и связи. Эту работу мы продолжим текущем году», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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