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«МегаФон»: трафик в спортивно-зрелищных комплексах Хабаровска вырос на 40%

Жители и гости Хабаровского края зимой 2025 г. активно посещали концерты и хоккейные матчи. За три зимних месяца из главных спортивно-зрелищных комплексов региона пользователи передали в сети «МегаФона» на 40% больше данных, чем за аналогичный период годом ранее. Это озвучили аналитики оператора, изучив обезличенную статистику пользователей в «Ерофей Арене» и «Платинум Арене». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каждый месяц в этих комплексах абоненты «МегаФона» передают более 600 ГБ данных. Такого объема трафика хватит, чтобы отправить в мессенджерах более 125 тыс. фотографий с матчей, в которых играет хоккейный клуб «Амур». Пик выхода в интернет пришелся на предновогодний месяц — декабрь 2024 г.

Вместе с тем посетители «Ерофей Арены» ведут себя более активно в интернете при посещении хоккейных матчей, концертов и свободных катаний на коньках в выходные дни. На эту площадку пришлось более 75% общего зимнего трафика в СЗК Хабаровского края. В ожидании концерта или в перерывах хоккейного матча абоненты предпочитают листать соцсети и проверять сообщения в мессенджерах. При этом разговаривать по мобильному они стали меньше — объем голосовых вызовов уменьшился на 2% относительно прошлой зимы.

Аналитики отмечают, что среди посетителей в «Ерофей Арене» и «Платинум Арене» жители разных регионов страны. Самыми активными в сети оператора этой зимой были абоненты из Кузбасса, Москвы, Приморья, Амурской области, Татарстана и Челябинска.

«Наши специалисты настроили телеком-сеть в концертно-спортивных комплексах таким образом, чтобы абоненты могли без ограничений пользоваться мобильной связью. При этом емкости сети достаточно для того, чтобы передавать данные со смартфонов без потери скорости можно было и в местах скопления посетителей — холл, ледовая арена, трибуны», — сказал директор МегаФона в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Аналитики оператора также отмечают, что в «Фетисов Арене» — концертно-спортивном комплексе соседнего Приморского края в этом зимнем сезоне абоненты в интернете вели себя менее активно. Они передали на 119% меньше данных, чем посетители хабаровских площадок.

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