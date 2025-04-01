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«МегаФон» увеличил скорость интернета для ставропольских дачников

Теперь жители СНТ и любители загородного отдыха пользуются цифровыми сервисами на скорости до 90 Мбит/с. К началу дачного сезона «МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру в пригороде краевой столицы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 15% в садовых товариществах «Радонеж», «Юбилейное», «Дружба», «Авиатор-1». Сейчас огородники могут быстрее загружать видео с полезными советами по уходу за грядками и делиться фото урожаев, а также общаться с близкими онлайн без прерываний.

Телеком-объекты работают в высокочастотном диапазоне 4G. Он поддерживает стабильную передачу данных как в помещении, так и на улице, а также имеет увеличенную емкость сети, что позволяет пользоваться интернетом большому количеству активных пользователей.

«Весна в нашем регионе наступает рано. Во время сезонной миграции за город в садовых товариществах увеличивается потребление интернет-трафика. Уже в марте интерес дачников к видеоплатформам и музыкальным сервисам вырос на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Наша задача — обеспечить комфорт в тех локациях, где это необходимо абонентам», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Дачники пользуются услугами мобильной связи такого же качества, как и жители Ставрополя. Садоводы уже оценили удобство технологии передачи голоса в сетях четвертого поколения VoLTE. С ее помощью соединение устанавливается за пару секунд, абоненты могут общаться по телефону и одновременно выходить в интернет.

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