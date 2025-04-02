Абоненты «МегаФона» увеличили интернет-трафик с трибун «Фетисов Арены»

Жители и гости Приморского края этой зимой активно посещали концерты и хоккейные матчи. За три зимних месяца из главного спортивно-зрелищного комплекса региона пользователи передали в сети «МегаФона» на 31% больше данных, чем за аналогичный период годом ранее. Это озвучили аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику пользователей в «Фетисов Арене». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Каждый месяц из «Фетисов Арены» абоненты оператора в среднем передают более 140 ГБ данных. Такого объема трафика хватит, чтобы отправить в мессенджерах почти 30 тыс. фотографий с матчей, в которых играет хоккейный клуб «Адмирал». Пик выхода в интернет пришелся на предновогодний месяц — декабрь.

В ожидании концерта или в перерывах хоккейного матча пользователи предпочитают листать соцсети и проверять сообщения в мессенджерах. При этом разговаривать по мобильному они стали меньше — объем голосовых вызовов уменьшился на 1% относительно прошлой зимы.

Аналитики отмечают, что среди посетителей «Фетисов Арены» жители разных регионов страны. Самыми активными в сети оператора этой зимой были абоненты из Москвы, Новосибирска, Самары, Свердловской области и Санкт-Петербурга.

«Емкости телеком-сети «МегаФона» в концертно-спортивном комплексе достаточно, чтобы абоненты могли на высокой скорости и без ограничений пользоваться мобильной связью. Наши специалисты регулярно отслеживают абонентскую нагрузку, особенно в периоды массовых мероприятий, когда интернетом одномоментно могут пользоваться тысячи человек. Чтобы зрителям было комфортно переписываться в мессенджерах, отправлять фото и видео, инженеры «МегаФона» запустили дополнительный LTE-слой. Это добавило емкости сети в «Фетисов Арене» и повысило скорость мобильного интернета», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Аналитики оператора также отмечают, что в «Ерофей Арене» — концертно-спортивном комплексе соседнего Хабаровского края в этом зимнем сезоне абоненты в интернете вели себя более активно. Они передали почти на 70% больше данных, чем посетители приморской площадки.