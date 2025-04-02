CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Аналитика «МегаФона»: садоводством в Югре увлеклись даже подростки

Югорчане все больше интересуются загородной жизнью и чаще прибегают к советам по садоводству в интернете. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями по выращиванию садово-огородных растений и обустройству грядок в северных широтах выросло на 17% год к году. А интернет-трафик на специализированных сайтах и в приложениях увеличился на 14% в сравнении с февралем 2025 г. Высокий прирост аудитории на ресурсах по садоводству показали югорские подростки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, активнее всего сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются северяне от 54 до 64 лет. На них приходится треть всего пользовательского трафика на профильных сайтах и в приложениях. Однако по количеству пользователей эта возрастная группа на 3 месте (с долей в 21%) и уступает молодым мичуринцам.

Цифровые платформы для огородников и садоводов стали регулярно использовать жители округа младше 45 лет. Так, число интернет-активных дачников от 35 до 44 лет за год увеличилось на 6%. Это позволило этой возрастной группе сравняться с аудиторией более опытных садоводов — старше 45. И те, и другие этой весной составляют по 27% всех посетителей тематических ресурсов.

Юные мичуринцы 14-17 лет пока занимают небольшую долю среди интернет-огородников — около 3%. Однако, эта аудитория за год увеличилась заметнее всего. Число югорских подростков на сервисах по садоводству приросло на 20%.

Югорчанки изучают лайфхаки по выращиванию растений в 2,5 раза чаще мужчин. Гендерное соотношение на профильных сайтах и в приложениях остается таким же, как год назад: 70% женщин и 30% — сильный пол.

«Вопреки стереотипам, среди югорчан немало любителей загородной жизни, которые гордятся урожаями садово-огородных культур, полученными в северном климате. Известно, что местные мичуринцы успешно выращивают на участках фруктовые деревья и даже виноград. На помощь дачникам приходят не только современные методы селекции, но и специализированные интернет-ресурсы. Северяне, независимо от возраста, используют их в качестве основного источника знаний и общения с единомышленниками. Для того чтобы полезный контент всегда был доступен, мы планомерно расширяем сеть четвертого поколения. В прошлом году инженеры ввели базовые станции, которые обеспечивают устойчивый сигнал 4G в десятках дачных кооперативов около Сургута и Мегиона, в Сургутском и Нефтеюганском районах. А в рамках модернизации дополнительный слой LTE активирован на более чем 400 объектах связи в городах и поселках, где северяне находят новые увлечения и делятся опытом», — сказал Дмитрий Мелихов, директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе.

По данным аналитиков, жители ХМАО активней всего посещают цифровые платформы для дачников в апреле и мае. В этот период объем используемого трафика превышал среднегодовой показатель на 50%.

Весной 2025 г. по активности жителей на профильных сайтах и в приложениях Югра в первой половине рейтинга российских регионов (30 место). При этом северяне обгоняют соседей по Уралу – тюменцев, челябинцев и пермяков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ЦИАН потратит 3 миллиарда на выкуп собственных акций

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться!

Microsoft собственными руками убивает свое легендарное детище. ИТ-специалисты сисадмины считают его настоящим мусором

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

В России работают над механизмом изъятия биткоинов в пользу государства

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153