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Аналитика «МегаФона»: юные свердловчане заинтересовались садоводством

Свердловчане стали чаще прибегать к советам по садоводству. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для дачников выросло на 27% год к году. При этом максимальный рост интереса к теме зафиксирован у подростков 14-17 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются свердловские дачники от 45 до 54 лет. К этой возрастной группе относится почти каждый третий посетитель тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 18%.

Трендом 2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Свердловской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось на 35%, а потраченный ими трафик – на 38%. Аудитория 35-44 лет подросла на 22%, а пользователей от 55 до 64 лет стало больше на 17%.

Женщины пользуются цифровыми сервисами для дачников в 2,6 раза чаще мужчин. При этом за год число дам на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 17%, тогда как у мужчин этот показатель составил 15%.

«Каждый год все больше жителей нашего региона с приходом сезона делает выбор в пользу жизни за городом, а мобильный интернет среди прочего используют и в качестве источника знаний о садовых работах. Чтобы наши абоненты могли воспользоваться полезными советами в любой момент, мы развиваем сеть в дачных массивах и садовых товариществах. Например, уже в этом году мы улучшили связь в садоводческом товариществе “Аметист” и коллективном саду “Уральские зори” в Полевском, СНТ №2 “Тагилстрой” в Невьянском городском округе и на других объектах. Модернизация сети позволила нам усилить LTE‑сигнал в преддверии дачного сезона», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Как правило, жители Среднего Урала начинают активно посещать свои участки в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы используемого трафика превышают среднегодовой показатель на 27%.

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