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«МегаФон»: «Бетонные сады», ЖК и учебные заведения – где весной 2025 г. выросла скорость интернета в Черноземье

«МегаФон» увеличил покрытие сети четвертого поколения в Воронежской области. Программа развития инфраструктуры затронула около 20 локаций в Воронеже, Борисоглебске, Острогожске и Россоши, среди которых жилые микрорайоны, медицинские учреждения, производственные предприятия и первый в стране постиндустриальный парк. Инженеры оператора запустили как новое телеком-оборудование, так и модернизировали существующее, что позволило на 20-25% увеличить скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Воронеже новые базовые станции обеспечили 4G-покрытие в районе улиц Бахметьева, Пеше-Стрелецкой, Мордасовой и Дугового переулка. Специалисты телеком-компании также модернизировали оборудование близи жилых комплексов «Университетский», «Глинки Парк», «Ломоносова, 78», в районе улиц Хользунова-Новгородская, 9 января-Малаховского и ТЦ «Арена».

В Россоши новая инфраструктура обеспечит мобильную связь и интернет в районе медицинского колледжа. Увеличение скорости передачи данных могут заметить жители в районе единственного в Черноземье производителя минеральных удобрений, а также около корпусов Центральной районной больницы.

В Борисоглебске новые базовые станции обеспечат более устойчивый сигнал для жителей микрорайонов Ворово, Макуревка, а также в районе улиц Терешковой – Чкалова.

В Острогожске инженеры оператора провели работы в районе первого в России постиндустриального парка «Бетонные сады», который был создан на месте недостроенного завода. Здесь жители могут заниматься различными видами спорта и творчеством, гулять с детьми и наблюдать за звездами. Теперь покрытие стало более устойчивым, а скорость выхода в интернет выросла. Новое оборудование улучшило 4G-покрытие и для жителей, чьи дома расположены на улице Полевая и прилегающих к ней территориях.

«Мы активно развиваем инфраструктуру связи в Воронежской области, чтобы обеспечить качественное покрытие и высокую скорость мобильного интернета в общественно значимых локациях, муниципальных учреждениях и жилых массивах. Дата-трафик на абонента в городах за последний год вырос на 11% и сейчас в среднем составляет 23 гигабайта в месяц. Наибольшая интернет-потребность зафиксирована в Воронеже, которому уделяется особое внимание как столице Черноземья», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

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