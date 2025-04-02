Обновленные премиум-форматы рекламы в «Яндекс Картах»

«Яндекс» представил обновленные форматы рекламы в «Картах»: добавил новинку — премиум-пин, а также усовершенствованную версию премиум-баннера. Обновленные форматы создают дополнительные возможности для взаимодействия с аудиторией на «Картах» и позволяют привлечь больше внимания пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первый из представленных форматов — премиум-пин — представляет собой рекламный формат, отображаемый в 3D-дизайне с увеличенным размером (+36%), который показывается на карте в месте нахождения организации. Клик по такому объекту открывает рекламную карточку с баннером, рекламным сообщением и кнопками, которые позволят перестроить маршрут, позвонить или перейти на сайт. Во время показа премиум-пина не будут показаны пины и билборды других рекламодателей, что позволит сильнее выделиться на фоне конкурентов.

По результатам проведенных тестов премиум-пин дает около 17% дополнительных визитов на сайт и до 23% дополнительных открытий карточки организации.

Второй из представленных форматов — улучшенный премиум-баннер. Он отображается на этапе планирования маршрута или во время остановки автомобиля, что позволяет детально изучить предложение от бизнеса. Важной особенностью формата стала возможность использовать прозрачный фон, что позволяет увеличить акцент на объекте и лучше выделяться на «Картах». Дополнительно место под баннером можно использовать для текста — на нем можно разместить слоган или емкий призыв к действию размером до 35 символов.

Использование премиум-баннера, по результатам тестирования, увеличивает число визитов на сайт до 44%, а рост поисковых запросов в поиске «Яндекса» составил 30%.

Форматы уже доступны для запуска через кабинет «Георекламы».