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Петербургские выпускники могут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в вуз пройдут на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники онлайн-отбора из Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Предварительные онлайн-консультации на актерский факультет ГИТИСа для жителей Северо-Западного Федерального округа пройдут 23-25 апреля 2025 г. (с 12.00 до 20.00 по московскому времени). Для прохождения консультаций приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 г., а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ.

Абитуриенты, планирующие принять участие в отборочном туре на актерский факультет, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно педагоги в рамках консультаций проверят музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева и преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Алексей Калинин.

«МТС внедряет цифровизацию в различные сферы жизни, включая образование. Наша цель — помочь талантливым молодым людям не только проявить себя в творчестве, но и приблизиться к заветной мечте: поступить в театральный институт и освоить актерскую профессию. На онлайн-отборах ребята смогут попробовать свои силы, получить обратную связь от педагогов, чтобы заранее подготовиться к основным вступительным испытаниям в Москве», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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