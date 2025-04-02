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Пользователям «Битрикс24» стали доступны онлайн-доски

«Битрикс24 Доски» — виртуальное пространство для совместной работы над идеями, процессами и стратегиями. Пользователям доступно более 20 готовых шаблонов для планирования, визуализации проектов, мозговых штурмов, работы по Scrum и исследований. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Для более продвинутых пользователей возможно создание досок с нуля и использование элементов для построения схем со слоями, перетаскиванием, наложением, объединением в области, закреплением, реакциями и кастомизацией.

Доской можно поделиться привычным способом — по ссылке или в формате файла с расширением .board. Пространство бесшовно связано с видеозвонками, задачами и другими инструментами «Битрикс24». Доски защищены от утечки данныхправа доступа можно отрегулировать в зависимости от проекта. Инструмент не имеет ограничений по количеству досок, объектов на них и числу участников.

«Битрикс24» больше года изучал рынок игроков онлайн-досок и в октябре 2024 г. инвестировал в проект flip, российский аналог Miro.

Обновление постепенно появится у всех пользователей.

«Визуализация рабочих процессов или просто проектов необходима для повышения эффективности как в командах, так и для ведения собственных проектов. Сейчас процент использования онлайн-досок невысокий, их используют преимущественно в ИТ, но мы уверены, что они станут новым стандартом рынка. Причем не только в рабочих процессах, но и подходит для использования почти в любой сфере и отрасли, даже для студентов или школьников. Поэтому мы сделали «Битрикс24 Доски» доступны даже в демо-тарифах. «Битрикс24 Доски» — не моно-продукт, а часть нашего набора инструментов для совместной работы вместе с документами, таблицами и презентациями для интеграции с задачами, чатами и CRM – это делает инструмент уникальным в использовании и не имеющим аналогов на рынке», — сказал Юрий Волошин, директор по продукту «Битрикс24».

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