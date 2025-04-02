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Продавцы «Яндекс Маркета» получили новые инструменты работы с покупателями

«Яндекс Маркет» расширил функционал витрин продавцов – появилась возможность создавать акции, специальные подборки товаров и отправлять push-уведомления лояльным покупателям. Добавились и новые опции для их оформления, позволяющие создать уникальное пространство в собственном стиле. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Таким образом, у любого магазина на «Яндекс Маркете» теперь есть не только логистические и технологические мощности маркетплейса, но и инструменты, позволяющие работать со своей аудиторией напрямую, в том числе привлекая внешний трафик. Это позволяет растить лояльность, а вместе с этим и продажи. Кроме того, за каждый заказ через витрину партнер получит сниженную комиссию в 5%.

Появилась и аналитика, которая позволяет следить за заказами, оформленными через витрину, посещениями и подписками. А среди инструментом кастомизации – карусели баннеров, подразделы и полки. При этом продвигать витрину с помощью внешних и внутренних рекламных инструментов можно не опасаясь конкурентов – никаких сторонних предложений там не будет.

Сами пользователи могут подписываться на понравившиеся им магазины, чтобы следить за их обновлениями и получать от них спецпредложения и скидки. С ноября 2024 г. количество подписок внутри «Яндекс Маркета» выросло уже в 17 раз. При этом за заказы от такого подписчика – если за полгода он совершил уже не менее двух покупок у бренда – продавец тоже получит сниженную комиссию в 5%.

В ноябре 2024 г. «Яндекс Маркет» объявил о запуске обновленных персональных страниц внутри маркетплейса. Они помогают продавцам аккумулировать аудиторию вокруг своего бренда и отстраиваться от конкурентов за счет персонализации. Обзавестись такой витриной могут не только крупные игроки, но и небольшие продавцы совершенно бесплатно.

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