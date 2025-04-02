Сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыл новый самокатный сезон в Смоленске

МТС и сервис кикшеринга «МТС Юрент» открыли новый сезон проката в Смоленске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны несколько сотен новых электросамокатов.

В новом сезоне «МТС Юрент» продолжит обучение пользователей правилам дорожного движения с помощью тестирования на знание ПДД в приложении, а также реализует проект «Школа безопасного вождения», направленный на обучение вождению на самокатах и повышение культуры управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет с помощью городских камер, совместных рейдов с правоохранительными органами и консультантов по безопасности «МТС Юрент». Кикшеринговый сервис также доработал бот в Telegram @pdd_urent_bot, в который можно пожаловаться на нарушителей ПДД сервиса. Для жалобы на несоблюдение правил необходимо сделать фото с нарушителем (на снимке должно быть видно номер устройства), а также указать время и место, когда оно было сделано. Служба поддержки оператора быстро обработает обращение и применит санкции, если нарушение имело место.

Кроме того, сервис продолжит выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью «МТС ID»: так, в 2024 г. было заблокировано более 10 тыс. таких аккаунтов по всей России. Сохраняются высокие штрафы за нарушения ПДД — в частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тыс. руб., за езду вдвоем — 5 тыс. руб., передача самоката ребенку — 10 тыс. руб., неспешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. руб. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении.

«Открытие самокатного сезона – это не только знак приближающейся теплой весны и лета, но и шаг к еще более удобному и современному городу. Самокаты помогают жителям и гостям региона удобно передвигаться по городу, а благодаря тому, что сервис входит в нашу экосистему – пользователи могут кататься еще выгоднее – например, обменивать неиспользованные минуты разговоров на минуты аренды самокатов», — отметил директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.