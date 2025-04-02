«VK Музыка» обновила систему рекомендаций и поделилась первыми результатами

Благодаря обновлению рекомендательной системы слушатели стали на 35% чаще добавлять треки из «VK Микс» к себе в плейлисты и ставить на 30% меньше дизлайков. Об этом CNews сообщили представители VK.

В «VK Микс» появился новый механизм рекомендаций, который повышает разнообразие музыкального потока для слушателей. «VK Музыка» стала глубже анализировать предпочтения пользователей и их музыкальные паттерны, что увеличило количество релевантных рекомендуемых треков и артистов более чем в шесть раз.

Пользователи«VK Музыки» стали ставить на 30% меньше дизлайков, на 35% больше треков из «VK Микс» добавлять к себе в плейлисты и на 77% чаще добавлять треки в «Мою музыку» через функцию «Микс по треку». Слушатели чаще открывают для себя новую музыку и новых артистов, а количество повторов треков сократилось в 10 раз.

Новый механизм рекомендаций внедрен в раздел «VK Микс» и внутри его основных настроек, в «Вайбах», а также в «Миксе по треку» и в блоке «Собрано алгоритмами» («Открытия», «Новинки», «Плейлист дня» и другие персональные плейлисты).

Осенью 2024 г. «VK Музыка» представила крупнейшее за 17 лет обновление сервиса. Главным изменением стал редизайн приложения «VK Музыка» и музыкального раздела «ВКонтакте», которые оформлены в едином стиле. Также были обновлены ключевые разделы и система рекомендаций сервиса.