«VK Реклама» добавила новый формат объявлений - коллажи креативов

Пользователям «VK Рекламы» стал доступен запуск рекламных объявлений в виде коллажей креативов в ленте «ВКонтакте». В одном объявлении можно использовать от 2 до 10 медиафайлов – картинки, видео, или их комбинацию. Рекламодатель сам определяет порядок, в котором они будут показываться, расставляя их в нужной последовательности при настройке в банерной форме. Об этом CNews сообщили представители VK.

Формат предлагает два варианта визуализации: «Коллаж» и «Слайдер». Первый позволяет показать все визуалы единым изображением, слайдер же представляет собой группу графических баннеров, которые поочередно сменяются по клику. Это позволит рекламодателю выбрать оптимальный для своей кампании способ подачи месседжа: выделить важные элементы или создать яркую и динамичную презентацию.

Еще одно нововведение – возможность добавления кнопки призыва к действию (CTA), которая направляет пользователей на сайт, в сообщество или мобильное приложение, увеличивая конверсию и делая рекламу более интерактивной.

Формат доступен для объектов продвижения «Сайты», «Мобильные приложения» и «Сообщества ВКонтакте» (цели «Вступить» и «Написать сообщение»).

«Инструмент стал улучшенной версией формата «Универсальная запись» рекламного кабинета «ВКонтакте». Мы изучили предыдущий опыт и фидбек от рекламодателей, чтобы сделать его более эффективным и удобным в использовании», – отметил директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский.