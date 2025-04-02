VK Tech выделяет 200 млн руб. на повышение стабильности ИТ-инфраструктуры для бизнеса

Новые пользователи облачной платформы VK Cloud смогут получить гранты и профессиональные консультации для создания резервной облачной площадки, миграции и разработки нового продукта. Об этом CNews сообщили представители VK.

Участники программы поддержки «Облачный апгрейд» получат грант в размере до 1,8 млн руб., который можно потратить на ключевые сервисы платформы VK Cloud. Для архитектурных консультаций, проектного сопровождения и помощи на всех этапах, включая миграцию, предоставляется профессиональная поддержка — услуги команды экспертов Professional Services на дополнительную сумму до 450 тыс. бонусных рублей.

Меры поддержки помогут создать «второе плечо» инфраструктуры в VK Cloud с минимальными начальными вложениями. Реализация multi-cloud-подхода позволит компаниям обеспечить непрерывную доступность клиентских сервисов и повысить уровень надежности инфраструктуры. Программа особенно поможет тем, кому критически важно обеспечивать бесперебойность работы, соблюдать требования 152-ФЗ и сохранить независимость от зарубежных вендоров. А также компаниям, которым необходима инфраструктура, аттестованная по требованиям безопасности для ГИС К1 и информационных систем персональных данных.

«Мы знаем, что недоступность сервисов дорого обходится бизнесу. Сбои в работе могут принести убытки в миллионы или миллиарды рублей. Кибератаки несут не только финансовые риски, но и репутационные, в случае потери персональных данных. Поэтому компаниям, использующим ИТ-инфраструктуру, важно иметь резервную площадку на случай сбоя или атаки злоумышленников. Открывая программу «Облачный апгрейд», мы хотим дать российским компаниям возможность выгодно создать надежный облачный резерв для бесперебойной работы, быстрого восстановления и уверенности в сохранности данных пользователей», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.