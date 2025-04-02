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VK запускает медиапроект «Наука Mail»

Медиапроект «Наука Mail» направлен на популяризацию науки и повышение интереса к научно-исследовательской тематике. Читатели познакомятся с передовыми исследованиями и разработками из новостных материалов, экспертных колонок и спецпроектов на тему космоса, искусственного интеллекта, энергетики и биотехнологий. Кроме того, пользователи «Наука Mail» смогут первыми узнать о научной деятельности ведущих вузов России. Об этом CNews сообщили представители VK.

В формировании редакционного контента медиапроекта примут участие именитые ученые и разработчики, сотрудники ведущих университетов и исследовательских центров России, а также представители промышленного сектора. Среди авторов: доктор физико-математических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, руководитель лаборатории промышленно-ориентированного поиска материалов Александр Квашнин, кандидат технических наук, доцент, директор научно-образовательного центра «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» Балтийского федерального университета им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк), кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев и др.

«Миссия нашего проекта — стать мостом между миром открытий, технологий и изобретений, а также научным сообществом с одной стороны, и широкой аудиторией — с другой. Мы хотим рассказывать нашим читателям о науке доступно и интересно. Перед редакцией «Наука Mail» стоит важная задача по формированию проекта, который сможет показать людям, что наука — это мир, в котором каждый может найти что-то свое. Ведь сложные теории, инновации и разработки зачастую кроют в себе увлекательные истории, которые позволяют зажечь в людях интерес к открытиям», — сказал главный редактор «Наука Mail» Никита Шульгин.

На старте проекта пользователи смогут познакомиться с материалами об искусственном интеллекте, агрономии, робототехнике, биотехнологиях, космосе и др. Разделы будут развиваться и дополняться редакционными форматами и спецпроектами, которые охватят множество научных направлений. Так, практически сразу после запуска проекта его читатели смогут отслеживать актуальные запуски космических научных миссий разных государств и знакомиться с одноименными передовыми разработками.

Наука играет основополагающую роль в жизни современного общества. Согласно опросу ВЦИОМ, 85% россиян обозначили свой интерес к информации о современных научных достижениях российских ученых. В том числе 23% респондентов отметили, что могут специально искать и изучать такие новости.

«Для современного человека наука — сфера знакомая и не менее важная, чем технологии, воспитание детей и даже здоровье. Поэтому решение создать научный отдел на главном отечественном агрегаторе новостей мне кажется очень правильным», — отметил доктор физико-математических наук, директор Высшей школы современной математики Московского физико-технического института, профессор Российской академии наук Андрей Соболевский.

«Наука, как и спорт высоких достижений, это занятие, доступное немногим, но являющееся предметом гордости всей нации. Достижения науки, воплотившись в реальных технологиях, в итоге становятся достоянием каждого, трансформируют нашу жизнь. По этой причине популяризация науки – это сближение будущего с настоящим, сокращающее расстояние между открытием и его воплощением. Не каждый может заниматься наукой, но стать "болельщиком науки" доступно любому», — сказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физико-химических процессов в стенках термоядерных установок и кафедры физикиплазмы Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Степан Крат.

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