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6000 жителей «Светлой Долины» получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили татарстанцы, проживающие в многоквартирных домах в жилом комплексе «Светлая Долина». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в 10 многоквартирных домах жилого комплекса. Технология позволяет подключить интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается и в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволяют с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в UltraHD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры. Кроме того, теперь жители «Светлой Долины» смогут ежемесячно экономить на связи до 40% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

«В «Светлой долине» живет много активной молодежи и многодетных семей. Несмотря на то, что первые многоэтажки семейного жилого комплекса начали заселяться еще в 2012 г., он продолжает расти: строятся новые «умные» дома, крытые парковки и большой парк, объединяющий несколько ЖК в районе Мамадышского тракта. Такая инфраструктура, «пересечение» города и природы, удобная транспортная развязка делает жилой комплекс популярным среди жителей республики для покупки и аренды жилья. Развивается в микрорайоне и цифровая инфраструктура. Наше предложение будет особенно актуально для больших семей, где у каждого есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. С гигабитным интернетом каждый в доме сможет с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами без ущерба семейному бюджету», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Гигабитный интернет МТС пришел в дома №3, №7, №7б, №7 корпус 2, №13, №13 корпуса 1 и 2, №15 корпуса 1, 2 и 3 по улице Натана Рахлина. Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.

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