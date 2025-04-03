«Авито Услуги» запустили сервис подписки для мастеров красоты

На платформе «Авито Услуги» появился новый сервис подписки «Мастер Про» для частных мастеров, предоставляющих услуги в сфере красоты и здоровья. Новый инструмент расширяет возможности оформления предложений: позволяет добавлять больше фото и видео, скрывает конкурентов из карточки объявления, а также предлагает дополнительные возможности для коммуникации с клиентами – автоответы и рассылки скидок. Об этом CNews сообщили представители «Авито Услуг».

Подписка упрощает работу мастеров с платформой и помогает выстраивать коммуникацию с клиентами. В сфере бьюти-услуг визуальный контент играет ключевую роль, а расширенные возможности для фото- и видеопрезентации позволяют наглядно демонстрировать услуги и укреплять доверие аудитории.

По данным «Авито Услуг», в I квартале 2025 г. спрос на услуги мастеров по ресницам и бровям вырос на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а спрос на услуги парикмахеров увеличился на 12%. Эти данные говорят об актуальности нового функционала, который поможет предпринимателям выделиться на фоне растущего спроса и конкуренции.

После подключения подписки мастера смогут добавить в объявление до 30 фотографий, видеоролик. Также в объявлениях исполнителей с подключенной подпиской будут скрыты рекомендации других специалистов, которые обычно отображаются внизу страницы. Для улучшения коммуникации с клиентами доступны функции настройки автоответов в мессенджере и возможность запускать до 15 рассылок со специальными предложениями потенциальным заказчикам.

Сейчас подписка доступна только для частных мастеров, предоставляющих бьюти-услуги на платформе. В дальнейшем компания планирует развивать инструмент для салонов красоты, а также в других категориях услуг.

Игорь Санников, руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на «Авито Услугах»: «На «Авито Услугах» размещено более 500 тыс. объявлений по услугам в сфере красоты и здоровья – это одни из наиболее востребованных категорий на платформе. При этом количество исполнителей, предлагающих свои услуги, за год выросло на 15%. Мы понимаем, что для развития своего дела частным мастерам нужны доступные инструменты, которые помогут не только привлечь новых клиентов, но и улучшить взаимодействие с уже существующими. Новая подписка – это комплексное решение для повышения эффективности работы и клиентской базы, которое объединяет самые востребованные функции для частных мастеров красоты».