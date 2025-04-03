AWG: 40% опрошенных россиян привлекает программа лояльности в ритейл-приложениях

ИТ-интегратор AWG провел опрос, чтобы выяснить предпочтения покупателей мобильных приложений ритейлеров. Чаще всего россияне используют приложения магазинов одежды, обуви и аксессуаров, а самой популярной функцией стала программа лояльности. Об этом CNews сообщили представители AWG.

По данным AWG, большинство респондентов (22%) используют приложения только при необходимости покупок. Еще 21% пользователей регулярно заходят в приложения, чтобы отслеживать появление новых товаров и изменения в ценах. Только 4% опрошенных используют приложения редко, в основном, когда товар отсутствует в офлайн-магазине.

Какие приложения используют

Почти четверть респондентов (24%) использует приложения магазинов одежды, обуви и аксессуаров. В тройку лидеров также вошли приложения ритейлеров по электронике и технике (18%) и продуктовых супермаркетов (17%). Еще 16% опрошенных выбирают приложения магазинов товаров для дома и ремонта, а 12% – специализирующихся на детских товарах.

Что нужно покупателям?

Большинство россиян (41%) используют приложения ритейлеров для покупки нужных товаров. Еще 17% опрошенных – для сравнения цен с офлайн-магазинами. Одинаковое количество респондентов (по 14%) заходят в приложения, чтобы найти интересные товары или почитать отзывы. Только 13% респондентов отслеживают статусы своих заказов.

Наиболее важной функцией в приложении респонденты считают программу лояльности и использование штрих-кодов (41%). Второе место занимает удобный поиск и возможность фильтрации товаров (40%). Еще 29% респондентов подчеркивают важность наличия личного кабинета с историей покупок. Персональные рекомендации товаров значимы для 20% опрошенных, чат-поддержка – для 16%, а карты для поиска ближайших магазинов – для 15% пользователей.

Анализ показал интересные корреляции: чем удобнее пользователям отслеживать скидки и ассортимент, тем чаще они заходят в приложение. пользователи, которые редко используют приложения, ценят быстрое взаимодействие: удобный поиск и фильтрацию товаров; персональные рекомендации важны тем, кто часто смотрит в приложении новинки и изменения цен.

«Современные покупатели воспринимают ритейл-приложения как помощников, которые помогают экономить время и деньги. Потребители ожидают не только скидок и удобного поиска, но и персонализированного опыта. Поэтому ритейлерам нужно находить баланс между функциональностью и эмоциональной вовлеченностью. Недостаточно просто внедрять новые функции – важно создать систему, где технологии решают конкретные проблемы клиентов», – сказал Станислав Пятецкий, CEO ИТ-интегратора AWG.