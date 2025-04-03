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«Госуслуги» ограничат доступ к финансовой информации при подозрении на действия мошенников

«Госуслуги» совершенствуют защиту учётных записей пользователей. Для борьбы с мошенниками принято ещё одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа.

Никому никогда не сообщайте логин, пароль и сведения о втором факторе защиты, например код из SMS.

К каким разделам может быть ограничен доступ: доходы и налоги; работа и пенсия; льготы и выплаты.

Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью «Госуслуг» на чувствительные ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

Получить доступ к аккаунту «Госуслуг» можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из SMS. Если это случилось и учётной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к «Госуслугам».

Доступ к разделам будет разблокирован в течение 72 часов. Если он нужен раньше, обратитесь лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

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