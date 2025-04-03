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«Купер» запустил доставку из аптечной сети «Максавит»

Сервис «Купер» подключил сеть аптек «Максавит». Заказать лекарства можно в 75 населенных пунктах России.

В каталоге представлено более 12 тыс. позиций «Максавит». В топ популярных товаров в онлайн-заказах входят лекарственные препараты, витамины и БАДы, медицинские изделия, средства личной гигиены и другие товары для здоровья и красоты. К сервису подключено около 900 аптек сети с возможностью доставки курьером или самостоятельного получения товаров.

Оплатить покупку пользователи «Купера» смогут бонусами «Спасибо». Чтобы оформить заказ, достаточно указать адрес или ближайшую аптеку для самовывоза и выбрать способ получения.

Ольга Емельянова, начальник отдела цифрового маркетинга компании «Максавит», сказала: «Сотрудничество с «Купером» позволило сделать наши аптеки еще доступнее для клиентов по всей стране. Мы видим рост спроса на дистанционные покупки и стремимся предложить клиентам удобные и безопасные способы приобретения лекарств на тех ресурсах, которыми они уже привыкли пользоваться. Расширяя географию доставки, мы обеспечиваем доступ к необходимым товарам даже в тех регионах, где раньше онлайн-заказ был ограничен».

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