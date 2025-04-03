МТС Exolve поможет дозвониться до любителей фитнеса

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставил для одной сети фитнес-клубов Ohana коммуникационные сервисы, которые помогают оптимизировать расходы на телефонию и автоматизировать коммуникацию с потенциальными клиентами. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Сервис интеллектуального выбора исходящего номера позволил повысить контактность с аудиторией сети фитнес-клубов и сделать коммуникацию более эффективной: количество успешных звонков возросло на 30%. Благодаря инструментам для анализа статистики вызовов, решение также позволило компании более точно оценивать эффективность своей коммуникации с целевой аудиторией.

«Сеть фитнес-клубов Ohana – одна из крупнейших в Московском регионе. Ежедневно наши менеджеры осуществляли сотни звонков. Внедрение сервиса значительно упростило процессы коммуникации с потенциальными клиентами и положительно сказалось на конверсии в успешные и целевые звонки, – сказал руководитель ИТ-отдела фитнес-клуба Александр Авраменко. – Благодаря автоматизации ручное управление звонками сократилось, а время менеджеров высвободилось для решения вопросов, направленных на повышение удовлетворенности клиентов».

«Один из фокусов в МТС Exolve – это решения по повышению контактности бизнеса с клиентами. Они необходимы, так как индустрия в последние годы много инвестировала в средства обработки вызовов, защищающие абонентскую базу от нецелевых звонков, что само по себе полезно и необходимо. Но с другой стороны, мы понимаем, что бизнесу необходимо успешно взаимодействовать со своей аудиторией, и в данном кейсе нам удалось дать сети фитнес-клубов инструменты, повышающие контактность и успешность целевых звонков», – сказал директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас.