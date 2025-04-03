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Платформа eLama открыла доступ к инструментам медийной рекламы на «Авито»

«Авито Реклама» и платформа для управления интернет-рекламой eLama расширили сотрудничество. Теперь, помимо решений для продвижения объявлений на «Авито», клиентам eLama доступны инструменты для запуска медийных кампаний на классифайде. Это помогает крупным продавцам и брендам увеличивать узнаваемость и привлекать внимание потенциальных клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди имиджевых форматов «Авито», которые доступны пользователям eLama, видеореклама, баннеры во всю высоту экрана на десктопе, анимированные рекламные блоки и другие инструменты для роста интереса к продуктам, услугам и компании. По заявке рекламодатели могут создавать брендированные страницы и интерактивные спецпроекты внутри «Авито», чтобы дополнительно мотивировать аудиторию на взаимодействие с бизнесом.

Набор таргетингов «Авито Рекламы» позволяет брендам охватить максимально целевую аудиторию. Алгоритмы искусственного интеллекта площадки оценивают интересы пользователей и предыдущий опыт взаимодействия с платформой. Это позволяет показывать рекламу не всем посетителям «Авито», а тем, кто вероятнее заинтересуется предложением бизнеса.

«Рекламный рынок — один из самых динамичных. Отвечать на потребности его игроков позволяют не только собственные разработки, но и индустриальные партнерства. Расширение сотрудничества с eLama открывает клиентам платформы возможности для запуска медийной рекламы на «Авито» из одного окна. Синергия технологий и понимания потребностей пользователей площадки позволяет брендам показывать рекламу максимально целевой аудитории, а также эффективно управлять бюджетом», — сказала Дарья Андросова, руководитель группы по работе с агентствами, «Авито Реклама».

«Мы регулярно добавляем новые рекламные системы в наш сервис, чтобы предоставить клиентам максимально широкие возможности в работе с рекламой и инструментами, которых становится все больше. Для наших клиентов «Авито Реклама» может стать как новым источником для привлечения лидов, так и способом решать другие задачи бизнеса, такие как, например, увеличение знания бренда. Сейчас маркетплейсы и сайты объявлений, как «Авито», становятся чуть ли не заменой поисковиков. А поскольку они могут похвастаться не только большими охватами, но и активной аудиторией, готовой к покупке, размещение рекламы на подобных площадках становится трендом и эффективным инструментом продвижения», — отметила Ангелина Машугина, ведущий менеджер по маркетингу платформы eLama.

Запустить медийную кампанию на «Авито» можно через заявку в личном кабинете eLama.

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