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Serverspace внедрил поддержку 6 новых версий операционных систем

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) расширил список доступных образов ОС в панели управления и добавил поддержку шести версий популярных операционных систем: AlmaLinux 9.5, FreeBSD 14.2, Kali Linux 2024.4, Oracle Enterprise Linux (OEL) 9.5, Rocky Linux 9.5 и Ubuntu 24.04.2.

Операционные системы размещены в библиотеке шаблонов vStack HCP и полностью совместимы с инфраструктурой Serverspace. Установка нужной ОС доступна в несколько кликов как при создании нового сервера, так и при переустановке существующего.

«Мы внимательно следим за релизами дистрибутивов и оперативно добавляем наиболее востребованные версии в платформу. Это позволяет клиентам гибко выбирать наиболее актуальное программное обеспечение под задачи бизнеса, разработки, тестирования и информационной безопасности», — отметил Андрей Смирнов, руководитель проекта Serverspace, корпорация ITG.

Внедрение новых ОС особенно важно для клиентов, работающих в области DevOps, кибербезопасности, а также для компаний, использующих стабильные корпоративные сборки Linux. Kali Linux ориентирован на аудит безопасности, FreeBSD — на высоконагруженные задачи, AlmaLinux, OEL и Rocky Linux — на серверные среды с длительным жизненным циклом, а Ubuntu 24.04.2 подойдет для проектов, которым важны частые обновления и поддержка современных технологий.

В ближайшие месяцы Serverspace продолжит расширение библиотеки, фокусируясь на актуальных потребностях ИТ-сообщества и стабильной поддержке корпоративных клиентов.

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