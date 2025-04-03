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Сервис «Средние ставки» от ATI.SU поможет Wildberries в развитии направления коммерческих грузоперевозок

В связи с выходом на российский рынок грузоперевозок компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) интегрировала сервис аналитики «Средние ставки» от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» в собственную логистическую платформу. Благодаря данному решению компания будет определять конкурентоспособные цены и оптимальные расценки на доставку товаров, это позволит в том числе оптимизировать расходы на логистику. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

В декабре 2024 г. объединенная компания Wildberries и Russ объявила о запуске услуги FTL-перевозок: автопарк компании и партнеров теперь используется не только для транспортировки товаров между распределительными центрами и пунктами выдачи заказов, но и для перевозок по заказу сторонних организаций. Для управления логистическими процессами компания разработала собственную платформу, с помощью которой можно не только оставить заявку на сотрудничество и оформить запрос на доставку товаров, но и отслеживать движение груза от пункта загрузки до финальной точки назначения.

Логистическая инфраструктура объединенной компании Wildberries и Russ формировалась в течение 20 лет. Сегодня в нее входит более 58 тыс. пунктов выдачи заказов и больше 130 логистических объектов площадью 3 млн кв.м. В распоряжении компании собственный парк, состоящий из 3 тыс. транспортных средств, а также более 1000 компаний-партнеров с собственными автомобилями и грузовиками, с которыми маркетплейс работает через приложение WB Drive.

Одним из ключевых факторов для грузоперевозчиков на высококонкурентном рынке является понимание прозрачности процесса в формировании цен за перевозки. Это позволяет заказчикам увидеть, как формируется структура цены и какие факторы влияют на финальный показатель. Сервис «Средние ставки», запущенный «Биржей грузоперевозок ATI.SU» в 2023 г., позволяет отслеживать цены в рублях за километр на услуги грузоперевозок по тысячам направлений как внутри России, так и за ее пределами. Данный инструмент показывает ставки для транспортных средств разного тоннажа (от полутора до двадцати тонн) и с разными типами кузова (закрытый, открытый, тент, рефрижератор, трал и контейнер). Источниками информации для сервиса являются цены от тысяч участников «Биржи ATI.SU», реальные сделки на Бирже и обезличенные данные от партнеров. При этом используются различные алгоритмы обработки данных, отсеиваются явно завышенные и заниженные ставки.

Сервис «Средние ставки» позволяет более точно определить рыночную стоимость конкретной перевозки. Кроме этого предусмотрена возможность сравнивать годовую динамику средних ставок на разных направлениях. Это полезно для прогнозирования расходов и выявления закономерностей в ценообразовании.

«Средние ставки» интегрированы в логистическую платформу маркетплейса через API. Полученные данные передаются в формате JSON, что позволяет визуализировать и использовать их специалистам. Дашборд с аналитикой по ставкам позволяет логистам в режиме реального времени следить за ситуацией на рынке грузоперевозок и оценивать конкурентоспособность собственных тарифов относительно других компаний.

«Для эффективного управления логистическими затратами необходима информация о рыночной стоимости вознаграждения за рейс на различных направлениях доставки. При выборе аналитического инструмента мы оценивали его безопасность, полноту данных и оперативность их сбора, возможность гибкой настройки под наши процессы. Этим требованиям в полной мере соответствует сервис «Средние ставки» от ATI.SU, — отметила Мария Зайцева, руководитель коммерческих проектов в логистике объединенной компании Wildberries и Russ. — Данный инструмент, интегрированный в нашу логистическую платформу, помогает принимать решения о ценообразовании и минимизировать риски при планировании грузоперевозок. Аналитические данные особенно важны при заключении долгосрочных договоров с перевозчиками и планировании бюджета на логистику».

«Спрос на аналитику со стороны участников рынка грузоперевозок растет, — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU». — Поэтому последние пять лет мы активно развиваем аналитическое направление. Еще в 2021 г. запустили «Индекс ATI.SU FTL РФ», который отражает динамику изменения цен и служит индикатором ситуации на рынке грузоперевозок. Немного позже разработали сервис «Средние ставки», функциональность которого постоянно дополняем новыми возможностями. Например, в прошлом году добавили функцию сравнения ставок в годовом выражении. Сейчас работаем над новыми инструментами аналитики. Так, недавно запустили сервис «Карта грузов», который визуализирует количество заявок на перевозки в разрезе регионов и выделяет направления, по которым спрос превышает предложение».

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