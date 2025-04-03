В России создали сервис для управления наземными роботами из любой точки страны

Компания «Дронсхаб групп» вывела на российский рынок облачный сервис дистанционного управления, контроля и диспетчеризации беспилотной наземной техники. Система позволяет управлять различными роботизированными платформами, в том числе группами роботов, промышленными кранами, наземной инфраструктурой и другой техникой в режиме реального времени из любой точки страны. Об этом сообщил генеральный директор компании «Дронсхаб групп» Максим Томских.

Облачный сервис DH: Cloud Control Center обеспечивает постоянный канал связи и обмен информацией между сервером, автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора и всеми роботами, подключенным к системе. Настройка задач, маршрутов, сценариев действий, автоматизации и диспетчеризации происходит непосредственно в сервисе. Количество подключаемых устройств и единиц техники не ограничено. Разработка направлена, в первую очередь, на применение компаниями-разработчиками робототехники, а также коммерческими предприятиями.

«Сервис позволяет управлять роботами, в том числе группами, и контролировать их работу в режиме реального времени с компьютера, планшета или смартфона, получать телеметрию и видеопоток с камер. Помимо этого, искусственный интеллект анализирует состояние техники, маршруты и задачи, автоматически распределяя их для максимальной эффективности. Данный сервис является первым в своем классе, для наземной робототехники, в нашей стране», – сказал Максим Томских.

Помимо этого, система постоянно накапливает и анализирует данные, что позволяет быстро обучать всех роботов пользователей, улучшая их производительность и точность выполнения задач.

«Список техники, которая может подключаться к системе дистанционного управления, широкий. Это роботизированные платформы, промышленные краны, манипуляторы, погрузчики и бульдозеры, агроботы, роверы для автономного патрулирования и мониторинга больших территорий и охраняемых объектов, транспортные роботы для складов, заводов, системы сбора и передачи информации, а также другая техника различного назначения», – отметил Максим Томских.