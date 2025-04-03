«VK Видео» переходит на формат каналов для авторов видеоплатформы

«VK Видео» обновила процесс публикации и управления контентом: авторские сообщества на видеоплатформе переименованы в каналы, новые видео публикуются от их имени. Обновление — часть стратегии по развитию платформы «VK Видео», упрощению логики загрузки и взаимодействия с контентом.

Ранее авторы могли публиковать видео от личного профиля и от сообщества. Теперь материалы размещаются через каналы в «VK Видео». Это помогает избежать случайной публикации и гарантирует, что контент получает полноценную дистрибуцию и поддержку рекомендаций.

Переход упрощает пользовательский опыт: название привычно по другим видеоплатформам и лучше отражает суть — постоянную публикацию видео от одного автора или команды. Создание канала в «VK Видео» встроено в обновлённую форму загрузки: если у автора его ещё нет, система предложит создать его прямо при публикации. Интерфейс стал компактнее, с фокусом на распределении контента и помощи новым авторам.

«С обновлением логики работы мы решаем две задачи. Во-первых, убираем путаницу в терминах: «сообщество» ассоциировалось с группой по интересам, а не с профессиональным видеоконтентом. Во-вторых, упрощаем старт: создание канала в «VK Видео» встроено в процесс загрузки, без дополнительных шагов. Мы хотим, чтобы каждый автор мог легко начать публиковать видео и работать с аудиторией», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» VK Вера Советкина.

Обновление доступно во всех интерфейсах «VK Видео», включая мобильные приложения и десктоп.