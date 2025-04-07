AdRiver запустила новый инструмент аналитики

AdRiver, система управления и аудита интернет-рекламы, запустила новый инструмент для оценки эффективности кампаний на площадках электронной коммерции. Он анализирует влияние продвижения как на маркетинговые метрики, так и на продажи. Об этом CNews сообщили представители AdRiver.

Новое решение оценивает результаты кампаний на площадках электронной коммерции и число привлеченных целевых действий. Среди них: просмотры карточек товаров, переходы и добавления в корзину, оформления заказов, сумма покупок и другие параметры. Эти данные помогают брендам эффективнее управлять рекламным бюджетом и своевременно вносить изменения в настройки кампании.

Аналитика в разрезе каждой кампании доступна в дашборде. Новый инструмент соотносит целевые события с конкретными баннерами, местами размещения и другими параметрами, доступными для детализации в AdRiver.

Перед использованием инструмента необходимо установить на сайт код AdRiver.