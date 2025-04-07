«Авито» обогнал OpenAI и Google: нейросеть A-Vibe стала лучшей среди легких ИИ-моделей на русском языке

Большая языковая модель A-Vibe от «Авито» заняла первое место среди облегченных моделей (до 10 млрд параметров) в независимом российском бенчмарке MERA, обойдя международные аналоги от OpenAI, Google и Anthropic.

A-Vibe лучше аналогичных моделей понимает запросы, генерирует код и поддерживает осмысленный диалог. Технология уже работает в сервисах «Авито» — например, помогает продавцам писать продающие описания и быстрее договариваться о сделке в мессенджере. До конца 2025 г. компания планирует добавить еще 20 новых сценариев, а в будущем может открыть код модели для всех.

«Первое место доказывает, что оптимизированная архитектура и качественные данные могут обеспечить отличные результаты даже при небольшом размере модели. A-Vibe создавалось оптимальной по соотношению между качеством, скоростью работы и затратой ресурсов. Такой баланс позволяет обеспечивать быструю обработку запросов даже в периоды пиковой нагрузки и масштабировать технологию на всю аудиторию платформы. Именно обучение небольшой модели под наши нужды позволяет нам закладывать окупаемость инвестиций: «Авито» планирует вложить в GenAI около 12 млрд руб., а заработать более 21 млрд руб. к 2028 г.», – отметил Андрей Рыбинцев, старший директор по данным и аналитике «Авито».

A-Vibe обошла такие модели, как GPT-4o mini, Gemma 3 27B, Claude 3.5 Haiku, Mistral Large и другие популярные небольшие нейросети. Тестирование включало задачи различной сложности — от базового понимания текста до продвинутых лингвистических задач, требующих глубокой работы с контекстом.

Некоторые результаты тестирования: генерация кода: на 25% лучше Gemini 1.5 с 8 млрд параметров; ведение диалога: на 32% точнее Llama 3.1 с 405 млрд параметров; способность анализировать смысл текста: на 23% точнее Claude 3.5 Haiku.

Команда «Авито» разработала собственные генеративные модели A-Vibe и A-Vision, использовав для обучения на начальном этапе открытую модель. Однако она имела ограничения в работе с русским языком: модель обучалась на данных более чем 100 языков, при этом русский составлял менее 1% общего объема данных. Из-за этого модель плохо понимала и генерировала текст на русском.

Разработчики модифицировали и провели «русификацию» модели, заменив стандартный токенизатор на собственный, который умеет работать с русским языком. Это дало два ключевых преимущества: ускорение работы: модель обрабатывает русский текст быстрее до двух раз по сравнению с оригинальной моделью; повышение качества: понимание и генерация текста на русском становятся значительно лучше.

Благодаря этим изменениям A-Vibe стала лучшей, в своем классе, моделью для работы с русскоязычным контентом согласно независимым тестам MERA. При этом A-Vibe может одновременно обрабатывать до 32 тыс. текстовых фрагментов (токенов) — это позволяет ей работать с объемными текстами.

«Мы рассматриваем возможность выпуска модели в открытый доступ, что станет нашим вкладом в развитие российского рынка ИИ. Это поможет малому бизнесу внедрять передовые технологии без значительных инвестиций, образовательным учреждениям создавать прикладные программы, а независимым разработчикам строить современные сервисы на базе отечественных технологий. Для нас это возможность получить ценную обратную связь от рынка и улучшить наши модели», — сказала Анастасия Рысьмятова, руководитель разработки больших языковых моделей «Авито».