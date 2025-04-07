Дмитрий Григоренко поздравил Рунет с днем рождения

7 апреля в России отмечают день рождения Рунета. В этот день в 1994 г. состоялся запуск доменной зоны .RU, став официальной точкой отсчета развития российского сегмента интернета. Работников отрасли и всех пользователей с праздником поздравил заместитель председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Сегодня 84% населения страны старше 12 лет пользуются интернетом. Это 101,7 млн россиян, которые выходят в сеть ежедневно и 103,1 млн человек — ежемесячно. Важной задачей становится обеспечение равного доступа жителей всей страны к пользованию интернетом. В Нацпроекте «Экономика данных» большое внимание уделено повышению уровня доступа в интернет на территории всей страны за счет спутниковой связи. Планируется, что к 2030 г. российская низкоорбитальная группировка будет насчитывать свыше 290 спутников», — сказал заместитель председателя Правительства – руководителя аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

На текущий момент в российской доменной зоне зарегистрировано порядка 6 млн доменов. И российское доменное пространство растет быстрее мирового: в 2024 г. рост доменной зоны .RU составил 7%, а доменная зона .COM снизилась на 2,4%. Такой масштаб дает огромные возможности для развития отрасли, но в тоже время накладывает ответственность за безопасность пользователей как на государство, так и на бизнес, предоставляющий свои услуги и сервисы в интернет-пространстве.

«Для защиты граждан от кибермошенников Правительство совместно с правоохранительными органами и Банком России разработало пакет из 30 мер. Принятые Госдумой в конце марта и подписанные Президентом Владимиром Путиным поправки в законодательство вводят идентификацию пользователей связи, маркировку звонков, а также запрещают сотрудникам госорганов, банков и операторов связи взаимодействовать с гражданами через мессенджеры. Эти и другие меры направлены на предотвращение мошеннических действий», — напомнил Дмитрий Григоренко.

Применение современных инструментов идентификации снизит объем мошеннических операций, позволит надежно защитить личные средства и персональные данные граждан.

Российский сегмент интернета — это не только удобные сервисы и услуги, но и вклад в экономику. Так, 19% — доля электронной коммерции в торговом обороте России. А общий объем экономики Рунета по итогам 2024 г. составил более 20 трлн руб. За последние пять лет ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике. Для создания благоприятных условий дальнейшего развития по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 г. запущен Национальный проект «Экономика данных», который направлен на ускорение темпов цифровизации отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.