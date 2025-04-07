«МегаФон» обеспечил скоростным интернетом древнейший город Дагестана

Более 120 тыс. жителей Дербента стала доступна скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты оператора модернизировали телеком-оборудование на территории всего города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» «прокачали» оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 2100 МГц. Обновления позволили расширить ёмкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета в жилых кварталах, частных секторах, в торговых точках и исторических местах.

Расширение инфраструктуры связано с приростом населения и увеличивающимся туристическим потоком в Дербент. В городе вырос спрос на веб-ресурсы, особенно на соцсети и киноплатформы. Их посещаемость увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2024 г.

«Дербент основан в 438 году, что делает его одним из самых древних городов страны. Сегодня это не только культурный, но и административный, промышленный центр региона. Скорость мобильного интернета здесь выросла на 15%. Местные жители и туристы могут легко учиться и работать онлайн, получать полный спектр государственных услуг, моментально делиться фото и видео», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.