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«VK Реклама» возвращает эмодзи

Рекламодатели вновь смогут использовать эмодзи в баннерах. Функция стала доступна в «VK Рекламе» в десктопной и мобильной версиях.

Для пользователей открыто более 800 эмодзи, которые можно добавлять в рекламные объявления. При этом в одном рекламном элементе (поле или посте в баннере) можно использовать не более 5 эмотиконов, также их размещение недоступно в заголовках и в юридической информации. Такие правила устанавливаются, чтобы избежать заспамленности рекламного сообщения.

«Мы отслеживали множество запросов со стороны рекламодателей на возвращение эмодзи в рекламу. Действительно использование эмодзи поможет оживить рекламный баннер, повысить эмоциональную окраску сообщения и привлечь внимание целевой аудитории. При этом мы усовершенствовали инструмент, внесли определенные правила, чтобы оптимизировать и улучшить рекламное сообщение, не делая его похожим на спам», – отметил директор по продукту VK Реклама Яков Стинский.

Использование эмодзи в баннерах будет доступно для всех объектов рекламы, кроме объектов продвижения «Дзен» и мобильных приложений в разделе «Узнаваемость и охват». Однако в дальнейшем планируется сделать опцию доступной и для них.

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