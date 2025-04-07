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Wildberries&Russ запускает тестирование индивидуальных рейтингов для каждого варианта товара

На платформе Wildberries запускается тестирование обновленного отображения отзывов и оценок товаров. Вместо общего рейтинга для всей карточки товара часть покупателей, которые попадут в тестовую группу, увидят отдельные оценки для каждого артикула. Например, если в карточке объединены дорогой товар и аксессуар к нему или товары разной стоимости, рейтинг будет отображаться отдельно для каждого товара. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Это позволит пользователям получать более точную информацию, а продавцам — конкурировать в наиболее справедливых условиях. Ранее недобросовестные продавцы могли искусственно завышать рейтинги, добавляя новые товары к уже популярным карточкам. Теперь такая схема станет невозможной.

Согласно исследованию Wildberries, 80% клиентов считают важным видеть оценку именно того варианта товара, который они планируют купить.

По итогам тестирования будет принято решение о запуске обновленной системы рейтинга на всех пользователей.

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