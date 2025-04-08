В VK WorkSpace появился многофункциональный сервис «Опросы» для командной работы

На платформе VK WorkSpace появился новый сервис — «Опросы»: с его помощью можно собирать обратную связь, измерять вовлеченность сотрудников, проводить тестирования и исследования. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сервис доступен для клиентов в облаке и On-premises версии в приложении VK Teams. Его смогут использовать сотрудники любых департаментов, которые хотят принимать решения коллективно.

Сервис позволяет проводить опросы на всю компанию или на определенную группу — ограничений по количеству участников нет. Чтобы рассказать об опросе всей команде, достаточно разместить ссылку в общем чате, а если он предназначен для конкретных сотрудников — они получат уведомление от бота в приложении VK Teams. Сервис собирает статистику ответов и выгружает данные в Excel для удобного анализа результатов и принятия управленческих решений в дальнейшем.

Сервис можно запустить как с компьютера, так и с мобильного телефона. Создать опрос может любой сотрудник компании благодаря интуитивному и понятному интерфейсу.

VK Teams входит в реестр российского ПО, а все данные хранятся на территории России в распределенных дата-центрах, поэтому результаты не выйдут за пределы компании.

«Мы понимаем, как руководителям важно собирать и анализировать обратную связь от команды, а сотрудникам — чувствовать, что их мнение ценят. Команда HR может проводить любые опросы для оценки персонала, оценивать вовлеченность сотрудников, отдел адаптации — анализировать результаты онбординга, команда обучения — собирать обратную связь по качеству обучения, служба поддержки — измерять удовлетворенность качеством услуг. Сотрудники также могут запускать любые опросы на команду и вовлекать коллег в обсуждение», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.