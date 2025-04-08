Yandex Cloud вышла на рынок выделенных серверов

Платформа Yandex Cloud (входит в группу Yandex B2B Tech) открыла доступ к сервису по аренде выделенных физических серверов Yandex BareMetal для всех компаний. Теперь бизнес сможет интегрировать арендованные серверы с облачной средой провайдера. Это позволит компаниям работать с разной инфраструктурой в едином вычислительном контуре, чтобы быстрее тестировать и развивать цифровые продукты. Ранее сервис находился в стадии тестирования. Получить доступ к Yandex BareMetal может любая компания на сайте платформы. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

В публичном превью с сервисом можно работать по API, что упростит интеграцию Yandex BareMetal с бизнес-приложениями компании. Также для безопасного доступа к сервису можно гранулярно распределять между сотрудниками права доступа к серверу.

«У «Яндекса» большая команда инженеров, которая уже много лет поддерживает серверную инфраструктуру. Мы инвестируем эту экспертизу в развитие Yandex BareMetal, чтобы компании могли полностью доверить обслуживание оборудования и сфокусироваться на развитии ИТ-продуктов», – сказал Григорий Атрепьев, CPO платформы Yandex Cloud.

По данным исследования Yandex Cloud, 59% российских компаний начали использовать услуги аренды физических серверов (BareMetal) относительно недавно – в течение последних полутора лет. Это связано с тем, что у бизнеса стало меньше ресурсов и возможностей для самостоятельной закупки и обслуживания оборудования в этот период. Кроме этого, на интерес к выделенным серверам повлиял спрос на инфраструктуру для развития ИИ-систем.

Чаще всего технологии BareMetal применяют для хранения и обработки данных – об этом сказали 70% респондентов в исследовании. 66% используют выделенные серверы для собственных виртуализаций, например, Openstack или VMware, а также для хостинга бизнес-приложений и задач бэкофиса – об этом сказали 47% и 44% соответственно. Для всех сценариев с выделенными серверами респонденты отмечали значимость интеграции BareMetal с сервисами защиты от DDoS атак (59%), резервного копирования (48%) и облачным роутером – единая сеть между выделенными серверами и облачной инфраструктурой (46%). В Yandex BareMetal доступна интеграция с инструментами облачной платформы для подключения резервного копирования, миграции данных, средств мониторинга.