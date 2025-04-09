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Аналитика Bronevik.com: интерес туристов к Горно-Алтайску вырос на треть

Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, изучила бронирования туристического жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте 2025 г. выросло на 10% год к году. Горно-Алтайск попал в топ-10 туристических направлений по приросту бронирований в I квартале 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Прирост бронирований год к году в I квартале 2025 г в столице Республике составил 34%. Таким образом Горно-Алтайск оказался на седьмой строчке топа городов, обогнав соседний Шерегеш на одну позицию.

«Горный Алтай давно любим гостями, как из соседних регионов, так и из более удаленных от нас субъектов. Уровень туристических услуг растет в регионе с каждым годом. Мы со своей стороны также стараемся обеспечить цифровой комфорт, как для жителей Республики, так и для ее гостей, постоянно улучшая качество и в столице, и в отдаленных районах региона», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Лидером по приросту популярности среди путешественников стал Мурманск, где количество бронирований почти удвоилось (+91%). На втором месте по приросту бронирований – город Кострома, расположенный на северо-востоке Центральной России. Третьим по темпам прироста интереса туристов в I квартале 2025 г. стал подмосковный город Коломна. Здесь количество бронирований увеличилось почти в полтора раза (+47%).

Больше всего бронирований туристического жилья в I квартале 2025 г. было сделано в Москве – 17% от всех заказов по России. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (9% от всех бронирований) и Казань (3%).

Чаще всего для путешествий в I квартале 2025 г. россияне бронировали отели и мини-отели (75% от всех заказов). Средняя длительность поездки составила два дня, а средний чек – 5000 руб. за ночь.

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