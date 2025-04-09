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Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» – мобильное приложение для бизнеса

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) обновил мобильное приложение для юридических лиц – «БСПБ.Бизнес». Теперь, помимо привычных SMS и push-уведомлений, подписывать документы и платежи можно с использованием биометрииTouch ID или Face ID. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

В мобильном приложении для бизнеса клиент сможет подключить отпечаток пальца или сканер лица в качестве средства подписания документов. Предварительно нужно убедиться, что возможность использовать биометрические данные включена и настроена на смартфоне.

«Приложение «БСПБ.Бизнес» отвечает всем требованиям современного бизнеса – это помощник и надежный партнер для управления финансами компании в одно касание. Установите мобильное приложение от БСПБ и убедитесь в этом: оптимизируйте процессы и ускоряйте подписание документов с помощью распознавания отпечатка пальца или лица», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

«БСПБ.Бизнес» позволяет предпринимателям с экрана смартфона подключать и управлять основными банковскими продуктами, такими как счета, пакеты услуг, бизнес-карты, депозиты, эквайринг, кредиты, зарплатный проект, а также пользоваться многообразием полезных сервисов.

Обслуживаться в БСПБ с мобильным приложением теперь еще и выгодно. Например, заказать электронную справку через мобильное приложение в два раза дешевле, чем в веб-версии интернет-банка (а в сравнении с бумажным аналогом – выгоднее в шесть раз). А подключив в мобильном приложении push-уведомления, можно сэкономить на SMS-информировании о счетах и событиях.

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