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Количество бронирований туристического жилья в Карачаево-Черкесии увеличилось на 38%

Цифровая экосистема МТС и платформа Bronevik.com проанализировали бронирования туристического жилья в России в I квартале 2025 г. Выяснилось, что несмотря на отсутствие дополнительных выходных на гендерные праздники, количество поездок в январе-марте выросло на 10% год к году. Населенные пункты, расположенные вблизи популярных курортов Карачаево-Черкесии, вошли в топ туристических направлений по приросту бронирований в первом квартале. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В перечень туристических направлений по приросту бронирований в I квартале 2025 г. вошли населенные пункты, расположенные вблизи популярных горнолыжных курортов Домбай и Архыз в Карачаево-Черкессии. Домбай стал пятым по приросту бронирований – на него пришлось +38% бронирований, а на Архыз на 32% больше бронирований, чем годом ранее.

При этом лидером по приросту популярности среди путешественников стал Мурманск, где количество бронирований почти удвоилось (+91%). Зимой и в начале весны город привлекает туристов возможностью увидеть северное сияние, посетить ближайшие горнолыжные курорты и попробовать арктическую кухню с деликатесами из оленины и морепродуктов. На втором месте по приросту бронирований – Кострома, расположенная на северо-востоке Центральной России. Здесь количество заказов выросло на 80% год к году. Кострома входит в Золоте кольцо России и привлекает путешественников памятниками деревянного зодчества, необычными музеями и большим количеством зимних фестивалей и праздников. Третьим по темпам прироста интереса туристов стал подмосковный город Коломна, известный своей архитектурой и уникальными промыслами. Количество бронирований в городе увеличилось почти в полтора раза (+47%).

Больше всего бронирований туристического жилья в I квартале было сделано в Москве – 17% от всех заказов по России. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (9% от всех бронирований) и Казань (3%). Чаще всего для путешествий в январе-марте россияне бронировали отели и мини-отели (75% от всех заказов). Средняя длительность поездки составила два дня, а средний чек – пять тыс. руб. за ночь.

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