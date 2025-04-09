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Красноярские студенты прошли пробный «Диктант Победы» на онлайн-платформе «Лицей»

Студенты Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий проверили свои знания, готовясь к главному историческому диктанту страны — «Диктанту Победы». Тренировочные тесты, видеоуроки и конспекты участники необычного урока взяли на образовательной онлайн-платформе «Ростелеком. Лицей». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Тематический ресурс открыт для всех до 15 мая 2025 г. Пользоваться им можно бесплатно.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне “Ростелеком” создал специальный раздел, где каждый желающий может потренироваться в написании “Диктанта Победы”. Информация изложена очень наглядно, с иллюстрациями и видеофайлами, что помогает запомнить хронологию событий, имена и названия. Мы предложили студентам пройти пробное тестирование. По его итогам каждому вручили сувениры и промокоды c доступом ко всем разделам платформы».

Кирилл Шачнев, студент первого курса КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий»: «В “Лицее” есть пять вариантов тестов, можно выбрать любой. Я взял первый и ответил на все вопросы правильно. Скажу честно, кое-что подсматривал в интернете, потому что вопросы не из легких, к ним нужна хорошая подготовка. Планирую участвовать в официальном диктанте — пригодится на зачете по истории в колледже».

Международная историческая акция «Диктант Победы» пройдет 25 апреля 2025 г. очно на региональных площадках и в онлайн-формате. За один академический час нужно будет правильно ответить на 25 вопросов различных уровней сложности о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Мероприятие не имеет возрастных ограничений.

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