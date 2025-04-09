CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» включил 4G в хакасском селе Борец

Цифровые сервисы «МегаФона» – голосовые звонки по технологии VoLTE и мобильный интернет четвертого поколения – теперь доступны жителям и гостям села Борец в Ширинском районе республики. Дополнительные диапазоны, установленные на действующую базовую станцию, обеспечили покрытие сотовой сети и в населенном пункте, и на берегу озера Власьево, расположенном через дорогу от него. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Борец находится в 30 км от села Шира – центра курортного отдыха в Хакасии, и в 140 км от Абакана – столицы республики. В селе есть школа, детский сад и дом культуры. Благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете». Также сельчане могут получить дистанционную консультацию узких медицинских специалистов, которых в населенном пункте нет.

Кроме того, через село проходит межрегиональная трасса «Ачинск – Троицкое». Наличие надежного покрытия LTE‑сети позволит автопутешественникам, дальнобойщикам, транзитным водителям и пассажирам устанавливать необходимые приложения, строить маршруты, скачивать новую музыку в дорогу или решать возникшие в пути неотложные вопросы, а также решит задачу по обеспечению безопасности автомобильного движения.

«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Ранее в Борце была только голосовая связь, а теперь местные жители могут звонить с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом с того же устройства», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Уверенный прием сигнала как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, и стабильную скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время.

Помимо местных жителей мобильным интернетом активно пользуются туристы. Через дорогу от Борца расположено озеро, популярное у рыбаков, любителей отдыха в палатках и ночных посиделок с гитарой у костра.

Согласно замерам, сделанным инженерами компании, средняя скорость передачи данных составляет 40 Мбит/с. Этих показателей достаточно, чтобы абоненты могли звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153