Модернизация «Почты России»: новые возможности для удобства и роста

Минцифры разработало проект федерального закона, предусматривающий ряд мер по поддержке и развитию «Почты России». Они направлены на решение ключевых экономических вызовов, модернизацию инфраструктуры и обеспечение доступности почтовых услуг для граждан. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Электронные платежи

«Почта» начнет принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций.

Доставка в многоквартирные дома

«Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. При этом по решению собрания собственников доставку почты могут осуществлять и другие операторы.

Уведомления

Все уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении «Почты России» или на «Госуслугах».

Продажа лекарств

«Почта России» получит возможность продажи безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения. Это поможет гражданам в отдаленных уголках страны получать необходимую помощь.

Что еще изменится

Для улучшения обслуживания граждан «Почта» усовершенствует графики работы своих отделений.

Маркетплейсы смогут доставлять товары через «Почту России» — отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ.

Нововведения направлены на модернизацию, повышение качества и доступности услуг, а также укрепление конкурентоспособности «Почты России». Сейчас документ находится на общественном обсуждении.