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Новая функциональность RuStore увеличит установки приложений

В магазине приложений RuStore появилась возможность тестировать скриншоты, описание и видео в карточке приложения для увеличения числа скачиваний. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

С помощью A/B-тестов разработчик может запустить показ текстового и графического оформления карточки приложения на определенный процент аудитории. Полученная аналитика (просмотры, скачивания, конверсия) поможет оптимизировать страницу приложения в зависимости от реакции аудитории. Например, «VK Музыка» с помощью A/B-тестов оптимизировала изображения в карточке приложений под поисковые запросы и привлекла 10% аудитории.

«A/B-эксперименты с карточкой приложений в RuStore помогут разработчикам заранее определить подходящее описание, видео или скриншоты для привлечения аудитории. Вместе с нашими инструментами продвижения, фичерингом и рекламой такие тесты обеспечивают улучшение конверсии установок», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Запускать бесплатные эксперименты с карточками приложений можно в «Консоли RuStore».

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