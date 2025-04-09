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VK поможет разработчикам устранять сбои в работе веб-сайтов

Функционал бесплатного сервиса Tracer, который собирает и анализирует ошибки в мобильных приложениях, теперь доступен и для веб-разработки. Об этом CNews сообщили представители VK.

Технические специалисты могут отслеживать ошибки, зависания и сбои в работе ИТ-сервисов в режиме реального времени. При возникновении проблем сервис предоставляет детальный отчет с указанием конкретных зависимостей, разделов и модулей, а ИИ-модель анализирует данные и определяет возможные причины ошибки. Разработчики экономят время на поиск ошибок, которые невозможно выявить на этапе тестирования, и получают готовые рекомендации по устранению сбоя.

Сервис Tracer от VK используют продукты холдинга — ОК, RuStore, «Дзен», «ВКонтакте», Mail, а также разработчики российских компанийWildberries, 2ГИС, Superjob, Okko, СБП и др.

«Значительная часть людей продолжает пользоваться интернетом на компьютере или ноутбуке, поэтому для разработчиков веб-платформа остается одной из ключевых. С запуском Tracer для веб-сайтов мы покрываем большую часть потребностей коллег-разработчиков — теперь мониторинг мобильной и браузерной версий одного и того же продукта может выполняться в едином сервисе», — сказал Кирилл Попов, руководитель проекта Tracer.

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