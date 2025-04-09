«Яндекс Карты» запустили нейросетевые рекомендации мест в городе

«Яндекс Карты» представили новое поколение персональных рекомендаций. Теперь нейросеть изучает места за пользователей — от сетевых ресторанов в городах до популярных локаций в небольших населенных пунктах, — чтобы рекомендовать наиболее подходящие для конкретной ситуации. Рекомендации доступны на главном экране приложения: в виде фотометок на карте и в формате ленты под поисковой строкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый формат рекомендаций упрощает выбор: под поисковой строкой в ленте есть категории «Поесть», «Выпить», «Развлечься», «Погулять». Также в ленте и на карте у фотометок добавлены краткие пояснения от YandexGPT, например: «развлекательный центр с баром прямо в бассейне» или «мини-парк в японском стиле».

Понравившимися местами можно делиться, сохранять их в закладки, а если место не интересно, то можно скрыть его, нажав «Не показывать», чтобы «Карты» учились точнее предлагать места.

В основе рекомендаций — нейросеть, которая анализирует организации в городе, определяет предпочтения пользователя и предлагает подходящие места. Рекомендации также учитывают контекст: день недели, время дня, находится ли человек в своем городе или в поездке.

Рекомендации доступны пользователям, которые вошли в аккаунт: так «Картам» проще определить, что может быть интересно конкретному человеку. Неавторизованные пользователи в будущем смогут видеть общие рекомендации популярных мест в городе.

«Персональные рекомендации в «Картах» подскажут, куда сходить, когда хочется чего-то нового, например выбрать место для прогулки или найти интересное кафе. Приложение само подберет подходящие варианты, учитывая, что вам нравится, — сказала Ирина Грачева, руководитель сервиса «Яндекс Карты». — Мы видим, что с момента появления рекомендаций люди больше взаимодействуют с организациями в «Картах», а аудитория приложения выросла за 2024 г. с 38 до 46 млн пользователей в месяц».