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Запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+»

На Светлогорском направлении Калининградской железной дороги для пассажиров электропоездов «Ласточка» запущена система оплаты по геолокации на базе мобильного приложения «ПроТранспорт+». Это вторая линия на полигоне обслуживания АО «Калининградская пригородная пассажирская компания», где внедрена данная цифровая услуга. Об этом CNews сообщили представители ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения».

Геооплата позволяет не тратить время на покупку билетов, стояние в очередях – после завершения поездки система самостоятельно рассчитает тариф поездки и спишет оплату с банковской карты.

«Как центр компетенций и головная организация по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе ОАО «РЖД», мы стремимся создать максимально удобные для пассажиров решения с применением новейших технологий. Оплата проезда в пригородном транспорте по геолокации – система, разработанная СИЦ Минтранса России, которую интегрировали и успешно апробировали в приложении «ПроТранспорт+». Этот сервис работает уже в трех регионах страны и отлично себя зарекомендовал – за время тестовой эксплуатации пассажиры совершили около 20 тыс. поездок. Развитие технологии оплаты по геолокации на различных видах транспорта позволит создать уникальное приложение региональной мобильности», – сказала генеральный директор ООО «РЖДЦифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова.

Чтобы воспользоваться сервисом, перед началом поездки пассажиру необходимо запустить мобильное приложение. Далее на станции прибытия нужно сделать отметку о завершении поездки и система «Умная оплата» на основании данных о геолокации смартфона самостоятельно рассчитает стоимость проезда и спишет сумму с банковской карты. QR-код электронного билета и чек появятся на экране смартфона.

Необходимые для работы сервиса Bluetooth-метки размещены на остановочных пунктах в сообщении Калининград – Светлогорск через Переславское и Калининград – Зеленоградск – Светлогорск.

«Пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться сервисом для оформления проездных документов по геолокации на двух новых направлениях - Светлогорск через Переславское и Светлогорск через Зеленоградск. В прошлом году был реализован запуск сервиса на Зеленоградском направлении. Пассажиры приобрели уже более 9 тыс. билетов, причем 80% из них оформили туристы», – отметил генеральный директор АО «Калининградская ППК» Айнур Ахмедов.

Жители и гости Калининградской области смогут скачать приложение «ПроТранспорт+» с помощью специальных стикеров, размещенных на остановочных пунктах и на вокзалах.

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