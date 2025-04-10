CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Путешествия»: за год россияне стали на 47% чаще бронировать посуточное жилье для поездок

Эксперты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» подвели итоги марта 2025 г. на рынке посуточной аренды квартир и загородных объектов. По сравнению с тем же месяцем 2024 г. общее число бронирований выросло на 47%. Самыми активными путешественниками в отчетном периоде стали жители Московской области (доля: 24%), Ленинградской области (12% от всех), Москвы (8%), Краснодарского края (7%), Санкт-Петербурга (6%) и Татарстана (4%). Топ-20 представлен в таблице 1. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий».

Наиболее популярными направлениями марта 2025 г. стали Москва и Краснодарский край — доля каждого региона в общем объеме бронирований составила 7%. В число самых востребованных локаций ещё вошли Московская область и Санкт-Петербург (по 6%), Татарстан (4%), Свердловская и Ростовская области, а также Башкортостан (по 3%). Среди регионов, попавших в топ-20 по популярности, сильнее всего количество бронирований за год выросло в Красноярском крае и Иркутской области (+71% в каждом), Башкортостане (+68%), Татарстане (+57%) и Ленинградской области (53%). Подробнее — в таблице 2.

Предложение посуточного жилья увеличилось во всех регионах из топ-20 по популярности в марте 2025 г. Самая заметная динамика — в Самарской (+58% за год), Ленинградской (+45%), Нижегородской (+41%), Свердловской (+40%), Московской (+37%) и Ростовской областях (+36%). В целом по стране выбор посуточных объектов вырос на треть (+33%): количество доступных для бронирования квартир увеличилось на 30%, загородных объектов — на 46%.

Дешевле всего снять квартиру среди регионов из топ-20 по популярности в марте 2025 г. стоило в Тюменской области и Башкортостане (2500 руб. за сутки в обоих), Пермском крае, Челябинской, Воронежской и Самарской областях (по 2600 руб. в каждом). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (4700 руб., Московской области (3400 руб.), Санкт-Петербурге (3300 руб.), Нижегородской области и Татарстане (по 3200 руб.).

В сегменте загородной недвижимости наиболее доступные цены в марте 2025 г. были в Челябинской области (7400 руб.), Ставропольском крае (7600 руб.), Башкортостане (8700 руб.), Пермском крае (8900 руб.), Иркутской (9000 руб.) и Ростовской областях (9100 руб.). Самая высокая стоимость аренды в сутки таких объектов была в Москве (17 900 руб.), Санкт-Петербурге (12 800 руб.), Московской (12 600 руб.), Кемеровской (11000 руб.) и Нижегородской областях (10 700 руб.).

av1.jpg

Таблица 1. Из каких регионов чаще всего путешествовали россияне в марте 2025 года, данные «Авито Путешествий»

av2.jpg

Таблица 2. Как за год изменились спрос и предложение в топ-20 регионов по числу бронирований посуточного жилья в марте 2025 года, данные «Авито Путешествий»

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса»

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

В США закрыли подразделение по криптобезопасности, которое расследовало деятельность криптобиржи Binance

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153