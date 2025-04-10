«БФТ-Холдинг» модернизировал Электронный магазин Ленинградской области

«БФТ-Холдинг» совместно с командой партнера АО «ОТС» реализовал проект по развитию Электронного магазина Ленинградской области (ЭМ ЛО). Благодаря новым цифровым возможностям процесс госзакупок малого объема стал прозрачнее и эффективнее, а государственные и муниципальные заказчики и исполнители получили возможность взаимодействия в рамках региональной системы госзакупок. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Агрегатор торговли Ленинградской области «Электронный магазин Ленинградской области» – это часть автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО), единая среда взаимодействия между заказчиками государственных закупок малых объемов и исполнителями – представителями сегмента среднего и малого бизнеса. На ресурсе в свободном доступе размещен перечень закупок государственных и муниципальных заказчиков региона, а также отражены их потребности в товарах, работах и услугах по всем сферам деятельности – от коммунального хозяйства до информационных технологий. Площадка обеспечивает условия для равноправного участия в конкурсных процедурах исполнителей и позволяет заключать контракты и обмениваться документами в электронной форме.

Комитет государственного заказа Ленинградской области и ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» планомерно развивают функциональность и масштабируют ЭМ ЛО. За 2024 г. на агрегаторе зарегистрировались свыше 900 активных государственных и муниципальных заказчиков, более 19600 поставщиков работают в системе и заключается свыше 350 договоров в сутки.

Проект по развитию системы предусматривал ряд функциональных доработок. В частности, в ЭМ ЛО была добавлена функция обновления Общероссийского классификатора продукции (справочника ОКПД 2), что позволяет более корректно настраивать классификацию товаров и услуг. Была проведена доработка системы уведомлений. Теперь в Личном кабинете пользователей доступны онлайн-оповещения от операторов системы, позволяющие моментально получать актуальную информацию о изменениях и доработках системы, а оператор ЭМ ЛО при этом сможет настраивать уведомления с учетом определенных групп пользователей. Кроме того, были внедрены новые типы почтовых сообщений для пользователей электронного магазина – теперь участники закупки могут оперативно получать оповещения о важных событиях, таких как подача оферты другим поставщиком, необходимость подтвердить или подписать договор.

Для улучшения взаимодействия пользователей агрегатора с системой внедрена функция – аудит данных закупочных процедур и хранения истории изменений, помогающая отслеживать все действия участников и корректнее управлять информационными потоками. Кроме того, система теперь предупреждает заказчика о необходимости учесть выходные дни при указании сроков закупки, что избавляет от ошибок и задержек в данном процессе, а в случае признания закупки несостоявшейся заказчик может указать причину этого, что позволяет обеспечить точность формируемой отчетности.

По итогам проекта повысился уровень управления, координации и безопасности процесса закупок. Оператор ЭМ ЛО получил возможность настройки системы и контроля проводимых закупочных процедур, а также запрета на редактирование спецификации закупки. Помимо этого, была оптимизирована интеграция ЭМ ЛО с Автоматизированной информационной системой «Государственный заказ Ленинградской области» в части передачи данных о закупках и результатах хода закупочных процедур, что сделало процесс автоматизированного формирования отчетности более эффективным.

Электронный магазин получил новый интерфейс базы знаний, что позволило сделать поиск информации удобнее и быстрее. Также были внедрены новые формы взаимодействия между оператором и пользователями: теперь доступна система тикетов для обращений и улучшенный механизм обратной связи.

В системе появились новые параметры закупок, позволяющие расширить возможности участников. В их числе: механизм для проведения дополнительных торгов при необходимости уточнения условий, реестр недобросовестных поставщиков, каталог товаров, работ и услуг, а также реализована новая функциональность для работы с коммерческими предложениями.

«Для исполнителей закупок крайне важны полнота и непротиворечивость данных об объектах закупок, гарантия единых условий для всех участников, а также прозрачность проведения закупок и минимизация бюрократических процедур. Заказчики же нацелены на объективный выбор исполнителя и экономичное расходование бюджетных средств. Все эти потребности мы учитываем в нашей стратегии по развитию Электронного магазина Ленинградской области. Централизация управления закупками, повышение их конкурентности, электронный формат взаимодействия участников – все это способствует улучшению общих экономических показателей региона, поэтому мы продолжим дополнять систему новыми цифровыми возможностями, востребованными у пользователей», – сказала Наталья Крюкова, директор ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области».