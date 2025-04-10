Cloud.ru выпустит решение полного цикла для работы с искусственным интеллектом в облаке

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru анонсировал цифровую среду для разработки приложений и агентов на основе искусственного интеллекта (AI) в облаке — Cloud.ru Evolution AI Factory. Решение с необходимым набором инструментов и сервисов будет доступно пользователям летом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Cloud.ru Evolution AI Factory – это цифровая фабрика готовых сервисов. Она объединит облачные ИИ- и ML-инструменты для работы с генеративными нейросетями и управления жизненным циклом приложений на базе ИИ. Универсальная среда предоставит различные возможности: от обучения моделей до запуска мультиагентных систем. С ее помощью компаниям любого масштаба будет проще разрабатывать ИИ-агентов и внедрять их в бизнес.

Решение позволит создавать собственные ИИ-приложения по готовым шаблонам или работать с кастомизированными ИИ-моделями. Благодаря удобному набору технологий и встроенных ассистентов воспользоваться сервисами смогут не только профессиональные разработчики, но и пользователи без специальных навыков. Cloud.ru Evolution AI Factory поможет минимизировать затраты на вычислительную инфраструктуру, повысить эффективность работы команд и сократить время вывода новых продуктов.

Cloud.ru Evolution AI Factory будет включать полностью готовую инфраструктуру, сервисы и продукты для простого и быстрого создания ИИ-приложений:

– Foundation Models – доступ в российском облаке к таким моделям open source ИИ, как GigaChat, DeepSeek, Qwen и Gemma. Сервис создан для разработчиков, исследователей и компаний, которым нужно адаптировать ИИ-модели под свои задачи, проверять гипотезы и проводить эксперименты — без необходимости разворачивать и оптимизировать сложную инфраструктуру. В составе сервиса также доступна AI Playground – среда для быстрого прототипирования, проверки гипотез и тестирования моделей на практике.

– Evolution ML Inference – сервис для запуска ML-моделей из библиотеки Hugging Face на облачных мощностях с GPU, в том числе в пользовательских Docker-образах. Он поддерживает среды исполнения vLLM, TGI, Ollama, Diffusers, Transformers, а также модели-трансформеры, диффузионные модели и большие языковые модели (LLM). Инференс как сервис позволяет разделять GPU-ресурсы между задачами на уровне production-ready решения. Благодаря этому пользователи смогут управлять ресурсами в облаке, снижая затраты и ускоряя работу ИИ-моделей.

– AI Assistants Studio – для создания агентных и мультиагентных систем с подключением к любым внешним системам с MCP (Model Context Protocol). Он поможет настроить взаимодействие между ИИ-агентами и источниками данных с возможностью использования моделей и собственных решений. Сервис обеспечивает доступ к информации, автоматизацию рутинных задач и поддержку принятия решений с такими инструментами, как RAG (retrieval augmented generation);

– Cloud.ru ML Space – платформа для задач глубокого обучения приложений с использованием суперкомпьютеров и ML на базе российского решения. Подходит для полного цикла ML-разработки в облаке и on-premise.

Евгений Колбин, генеральный директор провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Cloud.ru Evolution AI Factory — это среда с универсальными инструментами для сценариев, где идеи превращаются в умных агентов быстро, просто и без лишних затрат для бизнеса. С запуском Cloud.ru AI Factory мы даем пользователям готовые сервисы для полного цикла работы с ИИ: от обучения и инференса до создания собственных агентов и ассистентов — без необходимости глубоких технических знаний. Платформа позволяет быстро проверять гипотезы, создавать POC и MVP, используя все необходимые инструменты в облаке Cloud.ru Evolution, ориентированном на скорость, гибкость и доступность GenAI-инструментов. Поэтому инфраструктура и технологии собраны в одном месте – это упрощает доступ к ним и ускоряет запуск ИИ-приложений. Представители ИИ-сообщества могут предложить свои идеи и гипотезы для быстрой проверки на нашей платформе и получить доступ к запуску моделей на новой технологической базе. Наша цель – объединить в Cloud.ru не только инструменты для создания ИИ-приложений, но и независимых разработчиков ПО, чтобы упростить работу с облаком и бизнесу в целом».